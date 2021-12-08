В Кремле описали реакцию Путина на формат общения с Байденом

Президенту России Владимиру Путину понравился формат состоявшегося 7 декабря разговора с американским лидером Джо Байденом. Так описал реакцию главы государства на беседу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в среду, 8 декабря, «Интерфакс».

Песков отметил, что лидеры двух государств готовы будут пообщаться еще раз. Однако озвучивать точные сроки новых переговоров пресс-секретарь российского лидера отказался.

Путин признался, что такой формат общения позволяет достаточно откровенно разговаривать с американским президентом, подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин вышел на связь с американским лидером из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт является пятым с момента вступления Байдена в должность. По результатам встречи президент США приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Путиным. В свою очередь помощник главы России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры носили деловой характер.

Одной из ключевых тем саммита стала ситуация на Украине. Президенты обсудили тему жертв России и Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Кроме того, стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Путин и Байден не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, а также ситуация с газопроводом «Северный поток-2».