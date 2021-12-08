В Кремле анонсировали еще одну встречу Путина и Байдена

Представитель Кремля Песков: Путин и Байден договорились, что им стоит пообщаться еще раз

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились, что после контактов их представителей стоит пообщаться еще раз. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время сроки новых контактов лидеров стран не определены. Однако они должны состояться оперативно, добавил Песков.

Президент России Владимир Путин вышел на связь с американским лидером из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт является пятым с момента вступления Байдена в должность. По результатам встречи президент США приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Путиным. В свою очередь помощник главы России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры носили деловой характер.

Одной из ключевых тем саммита стала ситуация на Украине. Президенты обсудили тему жертв России и Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Кроме того, стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Путин и Байден не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, а также ситуация с газопроводом «Северный поток-2».