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Путин пошутил о разговорах про санкции

Президент России Владимир Путин пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Evgeny Odinokov / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал главе государства, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сказал Путин.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. 8 декабря российский лидер провел в Сочи беседу с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Марина Совина
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