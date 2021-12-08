Путин пошутил о разговорах про санкции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал главе государства, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сказал Путин.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. 8 декабря российский лидер провел в Сочи беседу с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.