Спектакли Центра театра и кино Михалкова завершат программу «Большие гастроли»

С 15 по 24 декабря 2021 года состоятся «Большие гастроли» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Программа «Большие гастроли» представит спектакль «12» в Саратове, Волгограде и Астрахани, и это станет ярким финалом проекта в этом году.

«Гастроли нашего спектакля "12", который в этот раз мы привезем в Саратов, Волгоград и Астрахань — это для нас большая радость, но и, конечно, не меньшая ответственность. Надеюсь, что зрители, посмотрев наш спектакль вместе с нами, смогут поразмышлять о том, что есть сострадание, свобода, помощь ближнему, ведь сегодня, как никогда людям так важны простые человеческие эмоции», — поделился Никита Михалков.

Режиссер также поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации и «РОСКОНЦЕРТ» за организацию гастролей. Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану, в котором предусмотрены единые меры поддержки федеральным, региональным, частным, а также студенческим и детским театрам, зрители всей страны могут увидеть выступления известных творческих коллективов в своем регионе.

План реализуется на всей территории России и включает в себя две программы: «Большие гастроли», где участвуют ведущие драматические и музыкальные театры страны, и «Мы — Россия», которая знакомит зрителей с творчеством национальных коллективов.

