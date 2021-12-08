Россияне назвали героев и антигероев времен СССР

Космонавт Юрий Гагарин оказался главным героем времен СССР. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК совместно с ВЦИОМ.

За первого человека в космосе отдали голоса 41 процент респондентов. По утверждению опросной службы, Гагарин запомнился россиянам как эмоционально близкий знаковый символ эпохи. Также к нему не обычно возникает идеологических вопросов.

На втором месте в списке героев оказался полководец Георгий Жуков. За него проголосовали 22 процента опрошенных. Замыкает тройку Иосиф Сталин с 20 процентами голосов. В пятерке оказались Леонид Брежнев (9 процентов) и конструктор Сергей Королев (8 процентов).

Список же антигероев СССР с большим отрывом возглавил Михаил Горбачев (20 процентов голосов). За Сталина, Никиту Хрущева и Лаврентия Берию проголосовали по 11 процентов опрошенных. Также антипатию у россиян вызвали Борис Ельцин и Леонид Брежнев (9 и 5 процентов соответственно). Примечательно, что 40 процентов россиян не смогли назвать ни одного антигероя эпохи.