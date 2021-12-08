Вещество в виноградных косточках продлило жизнь мышам

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила, что инъекции процианидина C1 (PCC1), содержащегося в экстракте виноградных косточек, продлевают жизнь старым животным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Исследователи испытали 46 экстрактов растений на предмет антивозрастных свойств. Первоначальные тесты во время скрининга показали, что PCC1 снижает количество сенесцентных клеток в человеческой простате. Сенесцентные клетки представляют собой старые клетки, которые выделяют вещества, способствующие нарушению функций рядом расположенных клеток. В низких дозах процианидин С1 помогал подавлять воспалительные процессы, а в высоких — убивал стареющие клетки.

Затем ученые ввели PCC1 171 мышам, 91 из которых были достаточно старыми. В итоге они обнаружили, что вещество увеличило общую продолжительность жизни мышей на 9 процентов, а оставшуюся продолжительность их жизни — в среднем на 60 процентов. Исследователи также вводили более молодым мышам экстракт в течение четырех месяцев и обнаружили, что это улучшило их физическую форму.

Исследователи также ввели это химическое вещество мышам, у которых были раковые опухоли. Выяснилось, что это помогло уменьшить новообразования в сочетании с химиотерапией. Ученые также обнаружили, что то же самое происходит с опухолевыми клетками человека, имплантированными мышам. При этом у здоровых клеток никаких повреждений не было.