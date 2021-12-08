В США обвинили Байдена в игнорировании интересов России

Президент США Джо Байден при взаимодействии с Россией отказывается идти на компромисс. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и советник экс-главы США Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор, передает РИА Новости.

По его словам, во время онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным Байден представил свои шаблонные взгляды, сформированные под влиянием ощущения современных «левых» о моральном превосходстве. Экс-советник Трампа отметил, что американский лидер в то же время игнорирует интересы Москвы к удивлению и тревоге Путина.

Помимо этого, Макгрегор подчеркнул, что в кризисе вокруг Украины у Вашингтона только один интерес — предотвратить войну между Киевом и Москвой, однако Байден игнорирует его, так как разрешение ситуации включало бы в себя компромисс.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

