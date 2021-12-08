В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

В Кремле раскрыли подробности онлайн-переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине. Так, Ушаков рассказал, что она заняла очень много времени в беседе глав государств. Он также подчеркнул, что американский лидер отметил свою озабоченность передвижениями российских войск вблизи украинских границ и проинформировал Путина о «масштабных санкциях» в случае эскалации. Президент России же высказался о продвижении НАТО на восток. Вдобавок к этому, Путин обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые украинскими властями в отношении русского языка в стране. В итоге, стороны согласились продолжить контакты по ситуации на Украине.

В то же время Ушаков отметил, что вопрос об отправке российских войск на Украину даже не поднимался в ходе переговоров.

Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом Юрий Ушаков Помощник президента России

Помимо Украины лидеры двух стран также обсудили тему жертв России и США во Второй мировой войне, рассказал помощник российского президента. Данный вопрос поднял сам Байден и говорил о нем проникновенно, добавил он. Также стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Тем не менее, главы государств не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, в том числе ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».

Последствия эскалации

Согласно заявлению Белого дома, Байден во время разговора предупредил Путина о том, что США в случае эскалации на Украине введут против России «большие санкции». Помимо этого, Вашингтон намерен при таком развитии событий укрепить восточный фланг НАТО и готов положительно ответить на запросы о военной помощи от Балтии, Румынии и Польши. Помимо этого, Штаты рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для населения и бизнеса, а также рассчитывают на остановку «Северного потока-2».

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При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.

В ответ на угрозы санкций Путин отметил, что ограничительные меры не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих США. «Байден говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — рассказал Ушаков. Также он уточнил, что Байден, предупреждая о новых санкциях, говорил об угрозе для российских «экономики, финансов и политики».

Путин также напомнил Байдену о «красных линиях» Москвы, отметил помощник российского президента. По его словам, последней чертой для Москвы являются дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Откровенный разговор

По итогам встречи Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Владимиром Путиным, заявил Салливан. По его словам, дискуссия между главами государств была прямой и откровенной.

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Помощник главы России, в свою очередь, рассказал, что переговоры российского президента и американского лидера носили деловой характер. При этом он отметил, что в разговоре нашлось место для шуток и обмена комплиментами между президентами.

По его словам, Байден в ходе беседы с Путиным смягчил свою риторику по возможным санкциям против России. Ушаков отметил, что президент США во время разговора упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

