Путин и Байден согласились продолжить диалог по Украине

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин согласились продолжить контакты по Украине. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров глав государств.

Согласно заявлению американской администрации, Байден и Путин поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Президент США также призвал главу России к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.

Ранее сообщалось о завершении переговоров лидеров России и США, они продлились два часа. Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.