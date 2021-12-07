Путин предложил Байдену обнулить все ограничения на работу посольств

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американским лидером Джо Байденом предложил обнулить все имеющиеся ограничения на функционирование посольств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Отмечается, что данный шаг мог бы послужить нормализации других аспектов отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе переговоров президентов России и США. В Вашингтоне указали, что Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

