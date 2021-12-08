Путин напомнил Байдену о «красных линиях» России

Ушаков: Путин в ходе переговоров с Байденом заявил ему о «красных линиях» Москвы

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил ему о «красных линиях» Москвы. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, «красными линиями» для Москвы являются дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

В преддверии переговоров с Путиным Байден отказался уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Таким образом американский лидер прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» размещение вооружений на Украине, в частности гиперзвукового оружия, и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. «Я не признаю ничью красную линию», — подчеркнул президент США.

