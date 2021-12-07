Байден предупредил Путина о мерах в случае военной эскалации на Украине

Байден заявил Путину об экономических и иных мерах в случае военной эскалации на Украине

Президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина об экономических и иных мерах в случае военной эскалации на Украине. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров глав государств.

Согласно заявлению администрации американского президента, Байден также озвучил Путину обеспокоенность США и их европейских союзников наращиванием российских вооруженных сил у границ Украины.

Ранее сообщалось о завершении переговоров лидеров России и США, они продлились два часа. Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

