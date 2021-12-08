Стало известно о смягчении риторики Байдена по санкциям в ходе беседы с Путиным

Ушаков: Байден во время переговоров с Путиным упоминал о санкциях в более приемлемой форме

Президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с российским лидером Владимиром Путиным смягчил свою риторику по возможным санкциям против России. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, Байден во время беседы упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

Материалы по теме Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов? «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?

До этого Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе прошедших онлайн-переговоров президентов России и США. В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.