США захотели остановки «Северного потока-2» при вторжении России на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об ожидании, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен в случае, если Россия вторгнется на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд отметила, что США уже консультируются с новым правительством Германии по этому поводу. От его позиции зависит реализация проекта, добавила она. При этом Соединенные Штаты видят со стороны Германии готовность к решительным действиям. В Белом доме также отметили, что судьба проекта в контексте Украины является для США ведущим приоритетом.

Ранее Госдепартамент заявил, что Германия готова принять серьезные меры против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину. При этом оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против СП-2.