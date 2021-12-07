США не ввели санкции против «Северного потока-2»

Оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости, соответствующий документ также опубликован на сайте Конгресса.

Судя по документу, американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Ранее конгрессмены внесли все эти пункты в согласованный проект оборонного бюджета, однако теперь они исключены. Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш, в частности, уверял, что американские власти должны ввести антироссийские меры, чтобы помочь Украине. По его словам, «Северный поток-2» призван заменить газотранспортную систему Киева.