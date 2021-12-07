США заявили о готовности Германии принять меры по СП-2 при вторжении на Украину

Госдеп США заявил, что Германия готова принять серьезные меры против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Согласно документу, опубликованному на сайте Конгресса, американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.