В Кремле рассказали о шутках и комплиментах во время беседы Путина и Байдена

Ушаков: в разговоре Путина и Байдена было место для шуток и обмена комплиментами

Переговоры президента России и американского лидера носили деловой характер. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

При этом он отметил, что в разговоре нашлось место для шуток и обмена комплиментами между президентами.

Ранее сообщалось, что Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Владимиром Путиным. По словам советника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана, дискуссия между Байденом и Путиным была прямой и откровенной.

7 декабря президенты России и США провели онлайн-встречу. В Белом доме сообщили, что основными темами переговоров стали ситуация на Украине, стратегическая стабильность, кибербезопасность и региональная проблематика, например Иран.

