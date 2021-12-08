Байден приветствовал возможность откровенно пообщаться с Путиным

Советник главы США Салливан: дискуссия между Байденом и Путиным была прямой и откровенной

Президент США Джо Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По словам Салливана, дискуссия между Байденом и Путиным была прямой и откровенной.

Ранее Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе прошедших онлайн-переговоров президентов России и США. В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

