В Белом доме не увидели намерений России нападать на Украину

Советник Байдена Салливан: США по-прежнему не считают, что РФ решила напасть на Украину

США по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Материалы по теме «Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

По его словам, в Белом доме все еще не видят сигналов, свидетельствующих о принятом решении президента Путина о вторжении. Тем не менее, отметил он, американский лидер Джо Байден в ходе состоявшихся 7 декабря переговоров предупредил российского коллегу о последствиях нападения и дал совет, «как этого избежать».

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд рассказала, что США считают, будто Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала».

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В Кремле опровергли указанную информацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

