В Госдепе заявили о планах России напасть на Украину половиной всех войск

Нуланд: Россия готова атаковать Украину почти всеми войсками к западу от Урала

США считают, что Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. Об этом конгрессу заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

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По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала». Также она добавила, что военные и разведывательные службы России «продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года».

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В разведке заявили, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. При этом в боевом уставе Вооруженных сил России отсутствует западный термин «батальонная тактическая группа», вместо этого используется определение «усиленный батальон».

В Кремле опровергли указанную информацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.