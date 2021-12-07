В Госдепе заявили о планах России напасть на Украину половиной всех войск

США считают, что Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. Об этом конгрессу заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, передает РИА Новости.
По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала». Также она добавила, что военные и разведывательные службы России «продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года».
4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В разведке заявили, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. При этом в боевом уставе Вооруженных сил России отсутствует западный термин «батальонная тактическая группа», вместо этого используется определение «усиленный батальон».
В Кремле опровергли указанную информацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.