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Россиянам рассказали о некачественной красной икре

Россельхознадзор: в каждой третьей банке красной икры в России выявлены нарушения

Фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

В каждой третьей банке красной икры в российских магазинах выявлены нарушения О некачественном товаре рассказали эксперты ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (ведомство Россельхознадзора).

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Исследовались 89 банок с икрой лососевых рыб. В 30 из них обнаружились нарушения по микробиологическим показателям, еще в семи — по химико-токсикологическим. В трех случаях эксперты выявили несоответствие по консервантам, в двух — использование запрещенного в России уротропина.

«Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок, например бензоат натрия (E211), сорбиновая кислота (E200) в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру, безопасны для потребителя», — отметили в ведомстве.

В октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума. За 20 лет икра взлетела в цене в 7,4 раза: в октябре 2000 года один килограмм продукта стоил в рознице 675,2 рубля. При этом накануне Нового года товар подорожал примерно на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

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Мария Строителева
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