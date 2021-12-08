Россиянам рассказали о некачественной красной икре

В каждой третьей банке красной икры в российских магазинах выявлены нарушения О некачественном товаре рассказали эксперты ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (ведомство Россельхознадзора).

Исследовались 89 банок с икрой лососевых рыб. В 30 из них обнаружились нарушения по микробиологическим показателям, еще в семи — по химико-токсикологическим. В трех случаях эксперты выявили несоответствие по консервантам, в двух — использование запрещенного в России уротропина.

«Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок, например бензоат натрия (E211), сорбиновая кислота (E200) в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру, безопасны для потребителя», — отметили в ведомстве.

В октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума. За 20 лет икра взлетела в цене в 7,4 раза: в октябре 2000 года один килограмм продукта стоил в рознице 675,2 рубля. При этом накануне Нового года товар подорожал примерно на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.