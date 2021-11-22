Цены на икру в России взлетели до исторического максимума

В минувшем октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Цены на этот продукт впервые продемонстрировали такой показатель за всю историю наблюдений с 2000 года.

За 20 лет икра взлетела в цене в 7,4 раза: в октябре 2000 года один килограмм продукта стоил в рознице 675,2 рубля. При этом накануне Нового года товар подорожал примерно на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Выросли цены и на красную рыбу: стоимость одного килограмма лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде увеличилась в октябре 2021 года по сравнению с прошлым годом на 16 процентов — с 726,9 до 845,3 рубля.

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В Росстате подчеркнули, что икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. Продолжившийся рост цен на продукт в Росрыболовстве связали с ажиотажем, который создают спекулянты в преддверии новогодних праздников. В это время спекулянты реализуют остатки икры на складах и вводят покупателей в заблуждение о количестве товара. В ведомстве заверили, что дефицита лососевой икры не будет.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании сладостей к Новому году. Так, производитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о росте цен на свою продукцию на 5–20 процентов с 1 декабря.