Россиян предупредили о резком подорожании сладостей к Новому году

Российские производители сладостей планируют увеличить стоимость продукции перед Новым годом, о чем уже начали информировать. В частности, изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции на 5–20 процентов с 1 декабря. О росте цен на эти продукты также заявили бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов», сообщают «Известия».
Производители объяснили подорожание сладостей увеличением цен на ингредиенты и упаковку. В «Акконде» сослались на повышение стоимости сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. В компании подчеркнули, что обновление цен необходимо для стабильной поставки товаров.
«Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом, Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка», — подчеркнули в сети магазинов «Верный».
В Минсельхозе прокомментировали сложившуюся ситуацию и добавили, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек. В ведомстве заметили, что производители предотвращаются резкий рост цен на продукцию, оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность. Подорожание сладостей охватывает только отдельные компании, заключили в Минсельхозе.
Ранее в России предупредили о резком росте цен на напитки. С трудностями в поставках лимонной кислоты столкнулись производители безалкогольных отечественных напитков.