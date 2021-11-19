«Яндекс» назвали причиной нового повышения цен на бензин в России

Политика сервиса «Яндекс.Заправки» грозит новым повышением цен на бензин уже с декабря этого года. Об этом со ссылкой на заявления Российского и Независимого топливных союзов (РТС и НТС), регионального отделения организации малого и среднего бизнеса «Опора России», а также владельцев сетевых АЗС пишут «Известия».

С началом зимы плата за использование названного сервиса для АЗС вырастет. В настоящее время комиссия составляет 1,99 процента плюс НДС от суммы платежа через приложение или 2,39 процента. Довести ее хотят до 2,99 процента плюс НДС или 3,59 процента.

Глава РТС Евгений Аркуша указал, что такие цифры станут неподъемными для независимых заправок. В текущем году бизнес и без того столкнулся с резким ростом оптовых цен и дефицитом зимнего дизеля. В результате многие АЗС уже сейчас работают себе в убыток. Повышение комиссий смогут потянуть только крупные компании, которые компенсируют убытки другим способом. Всем прочим придется либо увеличивать цены, либо перестать использовать сервис.

Другие отраслевые организации согласны, что стоимость бензина и дизеля в декабре вырастет на 1,2 процента, то есть на величину увеличения тарифа. При этом, как объясняют в АЗС, отказаться от сервиса сложно, это приведет к потере клиентов.

К сервису, позволяющему водителю оплачивать топливо оставаясь в машине, подключена треть российских заправок — 8 тысяч из 24 тысяч. В «Яндексе» утверждают, что с их помощью в месяц заправляются порядка 4,5 миллиона раз.

В «Яндексе» подтвердили информацию, объяснив, что тариф не менялся с 2019 года, несмотря на инфляцию. Представитель компании подчеркнул, что рост числа пользователей услугой требует многочисленных изменений и расширения дата-центров.

В Федеральной антимонопольной службе указали, что пока не получали обращений по поводу роста стоимости сервиса для АЗС, но готовы провести проверку в случае необходимости.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что цены на бензин занижены примерно на 15 процентов по сравнению с реальной стоимостью благодаря демпферному механизму.