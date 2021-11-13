В России пожаловались на «галопирующие» темпы роста цен на бензин

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что его возмущает ситуация с ростом цен на бензин в регионе. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.

Глава края отметил, что цены на топливо растут «галопирующими» темпами. «К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — пожаловался Солодов.

Губернатор заявил, что уже обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров, однако ведомство не обнаружило никаких нарушений. Тем не менее он подчеркнул, что динамика прослеживается по всей стране.

«К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция. Я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести. Еще раз подчеркну, что меня, как и вас, расстраивает эта ситуация», — добавил Солодов.

Ранее в ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал стоимость бензина искусственно заниженной. По его словам, без усилий властей топливо обходилось бы покупателям дороже на 15 рублей за литр. Министр заявил, что демпфер постоянно ругают как производители, так и розничные продавцы, но без него не обойтись.