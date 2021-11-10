Цены на бензин в России назвали искусственно заниженными

Глава Минэнерго Шульгинов: бензин в России мог бы стоить дороже на 15 рублей за литр

Демпферный механизм, который российские власти используют для корректировок цен на топливо внутри страны, показывает свою эффективность и не дает бензину чрезмерно дорожать. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Он назвал стоимость бензина искусственно заниженной, без усилий властей тот обходился бы покупателям на 15 рублей за литр дороже. По словам министра, демпфер постоянно ругают как производители, так и розничные продавцы, но без него не обойтись.

Шульгинов подчеркнул, что при необходимости механизм можно и нужно корректировать, но надо понимать, с какой целью. Пока дискуссий о каких-то изменениях не ведется.

Также министр объяснил, почему в августе, когда цены на бензин ставили один рекорд за другим, от запрета на экспорт в итоге отказались. Нефтеперерабатывающие заводы самостоятельно выполнили рекомендации по снижению экспорта и поставкам на биржу, так что в более жестком требовании не возникла необходимость. Но министерство всегда готово вернуться к вопросу.

В том же интервью Шульгинов заметил, что говорить о конце нефтяной эры в мире пока рано. Вместо этого стране следует монетизировать имеющиеся запасы.

Накануне, 9 ноября, в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на дизельное топливо всех марок достигли исторического максимума. При этом бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел.