В России захотели по-новому контролировать цены на еду

В Совете Федерации захотели создать комиссию для разработки новых мер по регулированию цен на продукты. Такое предложение внес сенатор Евгений Савченко, сообщает «РИА Новости».
«Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен», — заявил парламентарий и подчеркнул, что зачастую стоимость товаров первой необходимости в России зависит от внешних причин, так как внутренний рынок плохо защищен от мировых тенденций. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказала мнение, что комиссию мог бы возглавить вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
Ранее в ноябре предприниматель и владелец Crocus Group Араз Агаларов заявил, что контролировать цены на еду в сетях магазинов бесполезно. По словам бизнесмена, все торговые площадки конкурируют между собой и повышают цены лишь потому, что закупают товар у производителей дороже. Те, в свою очередь, увеличивают стоимость продукции из-за подорожания перевозок и удобрений.
По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.