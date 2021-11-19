В России захотели по-новому контролировать цены на еду

В Совете Федерации захотели создать комиссию для разработки новых мер по регулированию цен на продукты. Такое предложение внес сенатор Евгений Савченко, сообщает «РИА Новости».

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«Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен», — заявил парламентарий и подчеркнул, что зачастую стоимость товаров первой необходимости в России зависит от внешних причин, так как внутренний рынок плохо защищен от мировых тенденций. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказала мнение, что комиссию мог бы возглавить вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Ранее в ноябре предприниматель и владелец Crocus Group Араз Агаларов заявил, что контролировать цены на еду в сетях магазинов бесполезно. По словам бизнесмена, все торговые площадки конкурируют между собой и повышают цены лишь потому, что закупают товар у производителей дороже. Те, в свою очередь, увеличивают стоимость продукции из-за подорожания перевозок и удобрений.

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.