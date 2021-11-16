Российский миллиардер назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

Российский миллиардер и глава Crocus Group Араз Агаларов назвал бессмысленной практику сдерживания цен на продукты. Об этом бизнесмен сообщил в интервью РБК.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Агаларов заявил, что все сети продуктовых магазинов в настоящее время конкурируют между собой, поэтому миллиардер исключает возможность картельного сговора (соглашение между магазинами продавать товары по определенной цене). По мнению главы Crocus Group, цены на продукты растут вслед за увеличением расходов из-за подорожания топлива и удобрений. «Если сахар стоил у поставщиков 20 рублей, мы его продавали по 22 рубля. Если входная цена становится 40 рублей, мы его продаем по 44 рубля. Думаю, производители тоже не просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать цены», — заявил Агаларов.

Миллиардер подчеркнул, что в торговых сетях повышаются цены не по чьей-то воле, а в результате процессов, которые происходят на рынке. При этом Агаларов также отметил маленький потребительский спрос в России из-за низких доходов населения. Он привел в пример США, где пособие по безработице, по словам бизнесмена, составляет 2,8 тысячи долларов в месяц. Такой уровень дохода обеспечивает высокий потребительский спрос, считает миллиардер. «У нас другая крайность — средняя зарплата и пенсии очень низкие. Все это в сумме создает достаточно проблемную ситуацию в торговле — у арендаторов в торговых центрах и далее по цепочке», — рассказал бизнесмен.

15 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. При этом она призвала учитывать, что цены на продовольствие растут по всему миру. Для сохранения стабильных цен Минсельхоз рассматривает введение тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году. В ведомстве также допустили возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.