Россиянам назвали способы защитить сбережения от инфляции

Финансовые эксперты назвали способы, которые помогут защитить сбережения россиян от инфляции. Мнения специалистов приводит РИА Новости.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров заявил, что существуют инструменты, способные защитить накопления.

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«Существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции. Их условно можно разделить на инструменты, напрямую связанные с ростом инфляции, и инструменты, которые косвенно могут защитить вложения от обесценения в результате инфляции», — пояснил Майоров. Эксперт порекомендовал обратить внимание на линкеры — гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен.

Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников в свою очередь отметил, что в следующие несколько месяцев акции и облигации могут оказаться не лучшим выбором. «Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций», — высказался аналитик.

Он добавил, что можно выбрать наиболее защитные бумаги, при этом полностью исключить риски потери средств нельзя. По его словам, «накоротке» депозиты могут оказаться наиболее выгодным вложением.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что правительство увеличит поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить дефицита продуктов. По его словам, цены на российском рынке относительно стабильные, однако стоимость мяса и овощей, в частности картофеля, растет. На этом фоне государство приняло решение увеличить поддержку этих отраслей и вести работу с сетями.