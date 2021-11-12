Названа угроза высоких цен

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал угрозу для инвесторов. Он предупредил, что рост стоимости их портфеля может не принести им дохода из-за инфляции и высоких цен, сообщает Bloomberg.

По словам Рэя Далио, растущая инфляция в США, которая достигала максимального значения с 1990 года, является угрозой для доходов. «Некоторые люди совершают ошибку, думая, что они становятся богаче, потому что видят, как их активы растут в цене. Но они не видят, как снижается их покупательная способность», — заявил Далио. Он отметил, что больше всего страдают те, кто держит наличные деньги.

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Миллиардер также отметил, что на данный момент США тратят намного больше, чем зарабатывают. Поэтому они пытаются покрыть свои расходы тем, что печатают деньги, которые обесцениваются. Этот путь основатель хедж-фонда назвал ложным для страны. Но указал, что реальные доходы (деньги, оставшиеся после обязательных платежей, скорректированные на величину инфляции) являются для экономики государства производственной мощностью. «Печатание денег и их раздача не сделают нас богаче, если деньги не направляются на повышение производительности. Когда выдается много денег и кредитов, они падают в цене, поэтому наличие большего количества денег может не гарантировать роста доходов и покупательной способности», — пояснил Далио.

Рост цен в США уже побил рекорд и стал максимальным с 1990 года. Потребительские цены в стране в годовом выражении по итогам октября резко увеличились — до 6,2 процента с 5,4 процента месяцем ранее, также индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента по сравнению с сентябрем, что стало самым большим скачком за четыре месяца. Причем оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8 процента и 0,6 процента в октябре. Этому поспособствовали высокие цены на энергию, жилье, продукты питания и транспортные средства. При этом пессимизм проявился и у малого бизнеса США. Уверенность в будущем американских компаний достигла минимума. Предприниматели объяснили, что всему виной растущие затраты на производство и оплату труда, из-за которых они теряют прибыль.