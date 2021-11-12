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Экономист предложил план по увеличению доходов россиян

Экономист Коренев считает, что россияне начнут богатеть при активном развитии экономики
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономист Алексей Коренев считает, что для обогащения страны и россиян необходимо развивать не оборону, не силовые структуры, а экономику. В разговоре с Лентой.ру он предложил план по увеличению производительности труда и созданию предприятий с высокой добавленной стоимостью.

Предварительный профицит российского бюджета в январе-октябре превысил 2,1 триллиона рублей — об этом ранее сообщил Минфин РФ. По словам Коренева, достигнуть такого рекордного значения на фоне общемирового кризиса удалось за счет удорожания ресурсов, экспортируемых страной.

Оборонка против экономики

«Порядка половины нашего экспорта составляют энергоносители, которые рекордно выросли в цене. Также по некоторым металлам — алюминию, меди и другим — цены выросли почти в два раза, подорожали удобрения, лес. Так что рост идет по всем статьям, формирующим наш бюджет, в результате этого 2021 год, несмотря на пандемию и все другие беды, для России оказался крайне удачным с финансовой точки зрения. И это очень хорошо: дополнительные ресурсы можно будет направить на социальные программы, борьбу с коронавирусом. Ну и, конечно, хотелось бы, чтоб не забыли и про развитие экономики», — отметил Коренев.

Он подчеркнул, что именно из-за отсутствия полноценных инвестиций в развитии экономики в России наблюдается парадоксальная ситуация, когда страна богатеет, но доходы граждан продолжают падать.

«Смотрите, все зависит от того, как сопоставляются доходная и расходная части бюджета. Доходная — это экспорт, налоги, акцизы, пошлины. Расходы — медицина, образование, бизнес, помощь малоимущим, пенсионное обеспечение, — объяснил Коренев. — Кстати, Пенсионный фонд своими силами у нас уже давно не справляется — порядка половины его формируется именно за счет федеральных средств, и в этом году трансфер увеличится, кажется, на один триллион. Так и что же делать, чтобы богател народ? Раздавать деньги не получится — это приведет только к росту инфляции. На самом деле, дополнительные средства необходимо направлять на развитие экономики, чтобы росла производительность труда и увеличивалось число предприятий с добавленной стоимостью».

Россия — это богатейшее государство, но, как сказал Коренев, исключительно за счет имеющихся на территории ресурсов. В стране не развито собственное высокотехнологичное производство: нет ни качественных телевизоров, ни телефонов, ни автомобилей. Экономист убежден: граждане будут жить богаче только тогда, когда Россия научится производить.

«По производительности труда мы отстаем от остального мира в три с половиной раза, а именно это и влияет на доходы. Естественно, люди в других странах успевают производить больше за тот же срок, и, соответственно, зарплаты у них выше. Но, конечно, все это должно соответствовать имеющейся денежной массе. Так что экономику нужно модернизировать. Увеличение расходов на эту статью всегда влияет благотворно на финансовую составляющую, мы же тратим деньги на оборону, силовые структуры. Расход там колоссальный, а дохода никакого, несмотря даже на то, что какую-то часть оборонки Россия экспортирует. Эта статья все равно не приносит денег», — подчеркнул Коренев.

Экономист заключил, что увеличение доходов населения возможно только при условии реформирования всей системы экономики, развития предприятий с добавленной стоимостью и роста производительности труда.

Ранее глава Минфина говорил о необходимости контролировать рост цен и напомнил, что для этого применяются ограничительные меры — экспортные пошлины, демпфер. Министр также подчеркнул, что государствам нельзя постоянно печатать деньги, потому что в конце концов за все придется платить гражданам.

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