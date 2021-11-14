В Минсельхозе пообещали не допустить дефицита продуктов в России

Правительство увеличит поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить дефицита продуктов. Об этом обещании властей рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», предает ТАСС.

По его словам, цены на российском рынке относительно стабильные, однако стоимость мяса и овощей, в частности картофеля, растет. На этом фоне государство приняло решение увеличить поддержку этих отраслей и вести работу с сетями.

Патрушев отметил, что важно на фоне мирового кризиса «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках».

В начале ноября Центральный банк спрогнозировал дальнейший рост цен на продукты. Регулятор ожидает, что низкие показатели сбора урожая отразятся на стоимости продовольствия в первом полугодии 2022 года. Чтобы сдержать инфляцию, Центральный банк 22 октября резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых.