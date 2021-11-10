Рост цен в России обвинили в ухудшении школьной еды

Союз потребителей России обвинил продолжающийся рост цен в стране в ухудшении качества школьной еды, пишут «Известия». Соответствующее письмо организация направила в правительство.

В письме содержатся несколько предложений, в том числе о возмещении регионам повышенных затрат на продукты для бесплатного питания учеников начальных классов.

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Поводом для обращения стали заявления родителей школьников сразу из нескольких регионов, в том числе из Пензенской, Московской областей и Татарстана. По их словам, дети оценивают многие блюда как «невкусные и несытные», а сразу после школы снова просят есть, чего не наблюдалось прежде.

По утверждению родителей, в меню бесплатных завтраков учеников начальной школы в нынешнем году входят только каши, которые теперь готовятся не на молоке, а на воде. В ответ на претензии руководство многих школ заявляло, что вынуждено было изменить рацион из-за подорожавших ингредиентов.

Нынешние правила не обязывают российские школы обеспечивать учеников начальных классов горячим питанием. Обязательным оно станет с начала учебного года-2023-24. С такой инициативой в прошлом году выступил президент Владимир Путин. Однако некоторые школы добровольно обеспечивают горячее питание уже сейчас.

