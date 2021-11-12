В Росиии предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет ведомства о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.

Одной из мер по снижению цен на составляющие «борщевого набора» станет увеличение площадей под них. Так, до 2025-го планируется на 14 процентов по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови. С предложением об их наращивании выступил Минсельхоз, соответсвующее письмо направлено в правительство 26 октября.

Другая мера — ввести более мощные хранилища. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, дефицит хранилищ оценивается в 1 миллион тонн овощей. «При сборах 5,5 миллиона тонн овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 миллиона тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 миллион тонн овощей», — заключил он.

21 июля президент России Владимир Путин признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили», — сказал Путин на совещании. Тогда же в Минсельхозе обсуждали меры по снижению стоимости овощей и разработали ряд мер по сдерживанию цен.