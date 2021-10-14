Россиян пообещали не оставлять без картошки

Исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков пообещал, что россияне не останутся без картофеля. Представитель организации заявил «РИА Новостям», что дефицита не будет ни в коем случае.

Неблагоприятная погода мешает уборке картофеля, однако Глушков прогнозирует, что сбор урожая будет на уровне 2020 года. При этом, по данным Росстата, в 2020 году валовый сбор картофеля в России уменьшился на 11,3 процента. Тем не менее исполнительный директор заявил, что рядовой потребитель не почувствует нехватки. «Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается», — сказал Глушков.

Он также сообщил, что в регионах пока собрано только 60-65 процентов урожая, а остальная часть осталась в поле из-за плохой погоды в сентябре. Из-за медленных темпов уборки, по мнению Глушкова, и повысилась стоимость картофеля: с 5 по 11 октября он подорожал на 4,35 процента, а с начала года — на 38,92 процента. Исполнительный директор пообещал, что в дальнейшем сбор увеличится, когда улучшится погода. По его прогнозам, с нехваткой картофеля могут столкнуться переработчики, поэтому какой-то объем продукции придется импортировать. Однако ничего нового, как сообщил Глушков, в этом нет: страна ежегодно закупает 500 тысяч тонн картофеля весной. На населении это никак не скажется.

Ранее в октябре Глушков уже предупреждал, что россиян ожидают непривычно высокие цены на овощи из «борщевого набора». Помимо картофеля, к ним относятся свекла, морковь, капуста и лук. Их подорожание тоже связано с неблагоприятной погодой, из-за которой значительную часть урожая еще не успели собрать. В результате медленных темпов уборки возник дефицит предложения, который привел к росту цен.