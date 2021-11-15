В России захотели сдержать цены на сахар и масло

В России захотели подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. Об этом говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, которое было направлено 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает РБК.

Представитель Абрамченко подтвердила информацию. В пресс-службе ФАС и Минэкономразвития сообщили, что получили поручение.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Вице-премьер просит представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также подготовить предложения по их сдерживанию. Она также призвала учитывать «мировой тренд повышения цен на продовольствие». В Минсельхозе отметили, что в этом году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, поэтому собранный урожай «позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах».

Для сохранения стабильных цен ведомство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году. При этом на рынке подсолнечного масла Минсельхоз допустил возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что правительство увеличит поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить дефицита продуктов. По его словам, стоимость мяса и овощей растет, на этом фоне государство приняло решение увеличить поддержку этих отраслей и вести работу с сетями.