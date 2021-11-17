ЦБ предсказал резкий рост цен на продукты

Центральный банк России видит риски повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов на международном форуме Московской биржи, сообщает ТАСС.

По словам Тремасова, в России также есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. «Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально», — заявил представитель ЦБ и добавил, что рост цен на продукты может продолжиться из-за ситуации на рынке — например, из-за стоимости удобрений.

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В начале ноября ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первом полугодии 2022 года. Регулятор отметил неудачный урожай, из-за которого сократился выпуск сельхозпродукции. По данным Росстата, в октябре стоимость продовольственных товаров увеличилась на 10,89 процента в годовом выражении. Огурцы подорожали на 48,7 процента, помидоры — на 43,8 процента, картофель — на 15,5 процента.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на продукты, правительство на полгода ввело ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Такие меры объяснили необходимостью обеспечить удобрениями внутренний рынок, чтобы избежать нехватки ресурсов для сельского хозяйства и увеличения затрат на производство.

В октябре инфляция ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении, по данным Росстата. ЦБ по-прежнему прогнозирует инфляцию на конец 2021 года на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в четыре процента. Чтобы сдержать рост цен, 22 октября регулятор резко поднял ключевую ставку до 7,5 процента годовых. При этом в ЦБ не исключают дальнейшее повышение ключевой ставки.