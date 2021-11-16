Цены на кофе рекордно выросли

Цены на кофе сорта арабика обновили 10-летний рекорд, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже ICE Futures.

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С середины ноября фьючерсы удерживаются выше 2,2 доллара за фунт (0,45 килограмма). Предыдущий раз выше этой отметки стоимость кофе поднималась в январе 2012 года. В ходе торгов во вторник, 16 ноября, декабрьские фьючерсы поднялись до 2,24 доллара за фунт.

Подорожание вызвано перебоями в поставках у основных производителей, пишет Trading Economics. Бразилия столкнулась с морозами и засухой, урожаи в Колумбии пострадали из-за сильных дождей, а экспорт Вьетнама снизился ввиду нехватки морских контейнеров. Министерство сельского хозяйства США в своем последнем отчете сообщило, что мировые запасы кофе сократились на 77 процентов по сравнению с прошлым годом. Цены на кофе продолжат расти из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы.

В начале ноября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что мировые цены на еду рекордно выросли, превысив показатель 2011 года. В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, выросло на 3,9 процента по сравнению с сентябрем — до 133,2 пункта.