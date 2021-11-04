Мировые цены на еду рекордно выросли и превысили показатель 2011 года. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, подскочило до 133,2 пункта — на 3,9 процента выше сентябрьского уровня. Как отметили в ФАО, рост продолжается уже третий месяц подряд. В частности, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6 процента — до 184,8 пункта. Подобное повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Индекс цен на зерновые вырос на 3,2 процента (до 137,1 пункта). Причем сильнее всего подорожала пшеница, это произошло на фоне сокращения экспорта при активном спросе, также подорожал ячмень. Индекс цен на молочную продукцию вырос до 120,7 пункта: сильнее всего это отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.

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Ранее в ноябре цены на мягкую озимую пшеницу установили девятилетний рекорд, превысив отметку в 8 долларов за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года. Зерно дорожает шестой месяц подряд, при этом только за октябрь его стоимость увеличилась на 6,5 процента. Импортеры расширяют закупки на фоне введения экспортных пошлин Россией и неблагоприятных погодных условий — засухи во время посева.

Как сообщала Financial Times, «индекс типичного завтрака», который традиционно рассчитывает издание, вырос на максимальную за 10 лет величину. Фьючерсы на кофе, молоко, сахар, овес, пшеницу и апельсиновый сок подорожали в среднем на 63 процента за два года. По словам аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение следующего года.

Причем покупателям не остается ничего иного, кроме как смириться с ростом цен на еду. Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио объяснял, что для роста цен есть несколько причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Во-вторых, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей. По его мнению, цены будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания — нет.