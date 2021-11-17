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Названы негативные последствия подорожания водки

Экономист Кричевский: рост минимальных цен на алкоголь увеличит потребление суррогата
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Фото: Shutterstock

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал негативные последствия предложения Минфина повысить минимальные цены на алкогольные напитки. Свое мнение он высказал в личном Telegram-канале.

Экономист считает, что в случае одобрения законопроекта правительство перечеркнет свои усилия по сдерживанию роста цен в течение года. «Оно не понимает, что своим опрометчивым шагом лишь подстегнет инфляцию?» — написал Кричевский. Он также считает, что у бюджета России нет и не будет в ближайшие годы проблем с наполняемостью, «если, конечно, кабмин не предпримет каких-то умопомрачительных расходов». Кричевский усомнился в том, что повышение минимальных цен повлияет на объемы потребления спиртного. «На рост самогоноварения и потребления суррогатов — да, а на снижение пьянства и алкоголизма — нет», — сказал экономист.

15 ноября министерство финансов опубликовало законопроект, который предусматривает с 1 января 2022 года рост розничных цен на водку на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за пол-литровую бутылку. Стоимость коньяка увеличится на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей. Бренди подорожает с 324 до 348 рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства нет никакой позиции по поводу минимальных цен на алкоголь. Представитель Кремля назвал предложение Минфина вопросом экономической целесообразности.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что увеличение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь не вызовет фактического роста цен в рознице. По его мнению, МРЦ нужна проверяющим органам, чтобы отличить легальную продукцию от контрафактной.

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