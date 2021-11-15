Названы последствия повышения цен на водку в России

Эксперты отрасли назвали последствия повышения цен на водку и другой крепкий алкоголь в России. Увеличение минимальной розничной цены (МРЦ) не вызывает фактического роста цен в рознице, а является индикатором для бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Установленные МРЦ фактически не влияют на уровень розничных цен, это индикативный показатель для того, чтобы проверяющие видели, что продукция легальна», — пояснил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он добавил, что, если продукция продается дешевле, это значит, что она нелегальна.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз добавил, что в минимальной цене отражается социально-экономическая ситуация и рост стоимости сырья.
Ранее с инициативой повысить минимальную стоимость водки выступил Минфин. С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324 до 348 рублей. В Кремле на это ответили, что у президента нет никакой позиции по этому поводу, и указали на то, что повышение цен — это вопрос экономической целесообразности.
Со своей стороны, замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин предупредил, что повышение акцизов на крепкий алкоголь рискует привести к росту количества суррогатов. Парламентарий заявил, что Совфед рекомендовал Минфину отказаться от такой меры. Он подчеркнул, что бюджет сейчас сбалансирован, а Фонд национального благосостояния стал достаточно крепким, поэтому повышение акцизов будет иметь негативные последствия.