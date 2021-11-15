В Кремле ответили на вопрос о позиции Путина по ценам на алкоголь

Президент России Владимир Путин не имеет никакой позиции по поводу минимальных цен на алкоголь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.

«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции президента по этой теме.

15 ноября Министерство финансов страны выступило с предложением увеличить минимальные розничные цены на водку на 7,4 процента с 1 января следующего года. Вырасти должны и цены на коньяк, на 7,6 процента.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что водка в России должна стоить не дешевле 500 рублей. Он также призвал жесткой борьбе с контрафактом и подчеркнул, что в настоящее время «вся игра с определением минимальной цены на водку — профанация и бутафория».

В сентябре сообщалось, что спрос на водку в России снизился. В первом полугодии 2021 года продажи напитка составили 344 миллиона литров, что на 4 процента ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3 процента меньше, чем в январе-июне 2019-го.