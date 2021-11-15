В Госдуме предложили поднять цену водки до 500 рублей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил поднять в России минимальную цену водки до 500 рублей. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, цена должна быть высокой, чтобы бороться с подделками на рынке. «500 рублей минимальная цена на водку должна быть и жесткая борьба с контрафактом», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что в настоящее время «вся игра с определением минимальной цены на водку — профанация и бутафория».

Ранее с инициативой повысить минимальную стоимость водки выступил Минфин. С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243-х до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446-ти до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324-х до 348 рублей.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на водку. В первой половине года розничные продажи водки составили 344 миллиона литров, что на 4 процента ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3 процента меньше, чем в январе-июне 2019-го. Причем падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, с 2016 года доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается.