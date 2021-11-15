В подорожании водки в России нашли угрозу

Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов. Такую угрозу от подорожания водки и коньяка нашел замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, сообщает «РИА Новости».

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Парламентарий заявил, что Совфед рекомендовал Минфину отказаться от такой меры. Он подчеркнул, что бюджет сейчас сбалансирован, а Фонд национального благосостояния стал достаточно крепким, поэтому повышение акцизов будет иметь негативные последствия. По мнению законодателя, необходимо дождаться, когда будут сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС.

Рябухин также отметил высокий показатель производства самогона в России. По словам парламентария, рост самогоноварения в 2021 году по прогнозам составит около 20 процентов. «Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя», — заявил Рябухин и добавил, что производство такой продукции сосредоточено в гаражах и промзонах. Сенатор также рассказал, что благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя было закрыто более 700 заводов.

15 ноября Министерство финансов страны предложило увеличить минимальные розничные цены на водку на 7,4 процента с 1 января 2022 года. Планируется, что цены на коньяк тоже вырастут на 7,6 процента. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что водка в России должна стоить не дешевле 500 рублей, и призвал бороться с контрафактом.