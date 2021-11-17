Алкоголь в России стал менее доступным

В России за последние 10 лет потребление алкоголя снизилось среди граждан в возрасте 15 лет и старше примерно на треть — с 15,8 до 10,8 литров в год. Об этом рассказала «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

По словам аналитика, алкоголь в стране становится менее доступным. При этом она уточнила, что речь идет не только о росте цен, но также об ограничении на дистанционную продажу, временные допустимые лимиты покупки алкоголя, которые были дополнительно сокращены регионами, запрет на рекламу данного товара.

Комментируя предложение Минфина России повысить цены на водку, Косарева отметила, что когда крепкий алкоголь дорожает, его замещают слабоалкогольными напитками. В свою очередь, на фоне растущего спроса производители поднимут цены на продукцию. Это также скажется на доступности и на объеме потребления, добавила она.

Ранее Минфин России предложил поднять цены на крепкий алкоголь. С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243-х до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446-ти до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324-х до 348 рублей.

Как объяснил изданию аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев, основная цель данной инициативы ведомства — пополнить казну дополнительными вливаниями.