Раскрыты причины повышения цен на водку в России

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в интервью радио Sputnik раскрыл причины повышения цен на водку.

По словам экономиста, повышение стоимости алкоголя в розничной продаже по инициативе регуляторов преследует две основные цели — увеличения налоговых платежей, а также уменьшения потребления.

Зубец подчеркнул, что в прошлом повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь уже давало положительный эффект, может сработать и сейчас. «За последние годы повышение реальных цен на алкоголь в рознице привело к тому, что Россия стала намного меньше пить. Страна уже не является лидером по потреблению алкоголя», — сказал он.

Кроме того, существует «пограничная» группа покупателей спиртных напитков, которая из-за повышения цен отказывается от алкоголя или сокращает его потребление, заключил эксперт.

Ранее с инициативой повысить минимальную стоимость водки выступил Минфин. С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324 до 348 рублей. В Кремле на это ответили, что у президента нет никакой позиции по этому поводу, и указали на то, что повышение цен — это вопрос экономической целесообразности.