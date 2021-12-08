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Россиянам предсказали двухзначные ставки по ипотеке

Пресс-служба ВТБ сообщила, что ожидает двухзначные ставки по ипотеке в 2022 году

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Ипотека в России снова подорожает в 2022 году, а ставки могут стать двухзначными, предсказали в пресс-службе ВТБ. О прогнозах банка сообщает «Прайм».

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В пресс-службе уточнили, что не ожидают смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка. Вслед за ключевой ставкой продолжат расти и ставки по жилищным кредитам. «Очевидно, что рынок будет переживать его с двузначными ставками для потребителей», — сообщается в пресс-службе банка.

ВТБ с 9 декабря намерен повысить ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта — до 9,3 процента. Не изменятся ставки по государственным программам, по которым оформляется каждая пятая ипотека в ВТБ. Ставки вырастут на 0,5 процентного пункта по ипотеке на новостройки и на 0,2 процентного пункта по ипотеке на вторичное жилье — до 9,3 процента.

Центральный банк с весны 2021 года начал ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе в рамках борьбы с инфляцией. 22 октября регулятор резко поднял ключевую ставку до 7,5 процентных пункта. Также ЦБ не исключает дальнейшее повышение ставки вплоть до одного процентного пункта в декабре. Инфляция в России на 29 ноября достигла 8,38 процента в годовом выражении при ключевом показателе в четыре процента. На конец года ЦБ прогнозирует инфляцию в 7,4-7,9 процента.

Александра Мирошникова
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