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Устроивший стрельбу в московском МФЦ лечился в психбольнице

«МК»: устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве Глазов лежал в больнице Кащенко

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, ранее проходил реабилитацию в психиатрической клинической больнице имени Алексеева, также известной как Кащенко. О новых подробностях сообщает Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

Как пишет издание, у Глазова случился нервный срыв в 2009 году во время его службы полковником в Службе внешней разведки (СВР). Глазова захотели лишить табельного оружия за мелкий проступок, но он резко выступил против такой инициативы.

По полученным данным, Глазова положили в психбольницу, где проводили терапию с использованием галоперидола — средства, которое применяется при лечении шизофрении и имеет неприятные побочные эффекты. После четырехмесячного пребывания в больнице Глазова уволили.

Ранее стало известно, что Глазов признал вину в нападении на МФЦ столицы.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ.

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Варвара Кошечкина
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