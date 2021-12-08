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Устроивший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве двух человек

ОНК: мучжина признал вину в нападении на МФЦ Москвы, где он застрелил двух человек
Начало событий в новости На стрелявшего в МФЦ Москвы оказалось оформлено два российских паспорта

Кадр: СК РФ/

45-летний москвич, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в столице, признал вину в совершении преступления. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы.

Мужчина подтвердил нелегальное владение оружием, которое он использовал при нападении на учреждение и застрелил людей. Он заявил, что пришел в МФЦ за новым паспортом.

45-летний отставной подполковник Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ

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Любовь Ширижик
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