На стрелявшего в МФЦ Москвы оказалось оформлено два российских паспорта

Родственники Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, оказались сотрудниками различных ведомств. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает MK.RU.

По информации издания, один из старших родственников стрелка работал в Министерстве торговли, а другой служил в валютно-финансовом департаменте Министерства иностранных дел. Выяснились подробности и о личности самого стрелка. Так, в 1993 году Глазов начал учиться в академии ФСБ по специальности «криптография», а затем служил в секретной части Службы внешней разведки до 2010 года, откуда уволился в звании подполковника.

Также на Глазова оказалось оформлено два российских паспорта: первый был выдан в 2001 году, второй — в 2010-м. Их нашли в квартире стрелка. Помимо документов, был обнаружен станок, на котором его владелец предположительно переделал спортивный пистолет в боевое оружие.

45-летний Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ.